Covid: tasso di positività al 20%, aumentano ancora gli ospedalizzati

Liguria. Sono 1.265 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 4.323 tamponi molecolari e 1.906 test antigenici processati nell’ultima giornata secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Regione. Il tasso di positività schizza al 20% complici i pochi test rapidi effettuati il 1° gennaio, giorno festivo.

Aumentano ancora gli ospedalizzati ma diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva. Si registrano altri 4 decessi (in tutto 4.591 da inizio pandemia), il più giovane di 56 anni deceduto all’ospedale di La Spezia.

In particolare sono 557 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria (15 in più rispetto a ieri) di cui 47 in terapia intensiva: di questi 35 non sono vaccinati.

Attualmente in Liguria ci sono 19.732 persone positive al Coronavirus, 827 in più rispetto a ieri. Dei nuovi contagiati 526 sono residenti nello Spezzino, 524 in provincia di Genova, 155 nell’Imperiese e 71 nel Savonese. In isolamento domiciliare 13.302 persone (412 in più), in sorveglianza attiva 11.156 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 944 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 475.147. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è al 99%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 3.318 (+51). Le persone ricoverate in ospedale aumentano a 96, ovvero 3 in più di ieri. Di queste, sono 15 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.822 (+25).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 444.526 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 40 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 175.402 (di cui 88.533 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.681 persone.