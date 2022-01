Covid, scendono i contagi ma aumentano i ricoveri: 5 decessi

Liguria. Secondo il bollettino odierno di Alisa e Regione, sono 3.209 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 23.017 tamponi tra molecolari (4.142) e antigenici rapidi (18.875) registrati nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi 1.553 sono in provincia di Genova, 690 nel Savonese, 524 nell’Imperiese, 431 nello Spezzino. altri 11 casi non sono residenti in Liguria. Calo dei positivi totali che sono -2.050 in meno rispetto a ieri, grazie ai 5.254 nuovi guariti.

In netto aumento gli ospedalizzati (+22), di cui 35 ancora in terapia intensiva (24 non vaccinati, 11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

In sorveglianza attiva 12.561 liguri (+88), mentre in isolamento domiciliare 46.361 (-235).

Sono 5 le persone decedute, di cui 2 all’ospedale di Albenga, che portano il bilancio totale a 4.873 vittime del Covid da inizio emergenza.

Non sono ancora disponibili i dettagli sulle vaccinazioni: il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.109 (-155). Le persone ricoverate in ospedale sono 116, ovvero una meno di ieri. Di queste 9 sono in terapia intensiva (-4). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.407 (-20).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 512.128 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 551 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 180.279 (di cui 143.535 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.