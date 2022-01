Covid, Pfizer: “Vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo”. Prime dosi già in produzione

Italia. Lo sviluppo era iniziato a fine novembre, “il vaccino Covid contro Omicron sarà pronto a marzo“. Ad annunciarlo l’ad di Pfizer Albert Bourla, dichiarando inoltre che le prime dosi sono già in produzione.

Secondo i primi dati raccolti infatti due dosi di vaccino anti-Covid non bastano a proteggere dal contagio con la nuova variante Omicron, più contagiosa della Delta, che sta interessando anche l’Italia e la Liguria. In questo momento, con i mezzi che si hanno a disposizione la miglior strategia per contrastare la variante Omicron risulta essere la dose booster di vaccino.

“Studi preliminari di laboratorio dimostrano che tre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech neutralizzano la variante Omicron mentre due dosi mostrano titoli di neutralizzazione significativamente ridotti – comunicano da Pfizer -. I dati indicano che una terza dose aumenta i titoli anticorpali neutralizzanti di 25 volte rispetto a due dosi contro la variante Omicron. Poiché l’80% degli epitopi nella proteina spike riconosciuta dai linfociti T CD8+ non è influenzato dalle mutazioni nella variante Omicron, due dosi possono comunque indurre protezione contro malattie gravi”.

Secondo uno studio dell’Imperial College of London, pur riducendosi, la protezione della dose booster da malattia grave nei confronti della Omicron si attesterebbe tra l’80% e l’85%, ma per una copertura maggiore e mirata Pfizer ha studiato un vaccino dedicato alla nuova variante, che secondo l’ad “sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando”.

Come scrive Ansa, inoltre, Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. La domanda è di Pfizer Europe. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.