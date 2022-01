Covid: Paita (Iv): “Subito un piano per evitare lo stop del settore ferroviario”

Liguria. “Se vogliamo evitare che il settore dei trasporti ferroviari si blocchi a causa del Covid con ricadute gravi per pendolari e lavoratori, è indispensabile una strategia da parte del Mims che affronti il problema dei contagi tra il personale di bordo delle Ferrovie”. Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della commissione trasporti della Camera.

“I casi di Covid tra il personale di bordo hanno determinato la cancellazione di molti treni. Si tratta di un problema da affrontare con un urgenza per scongiurare il rischio di una paralisi del sistema ferroviario, che provocherebbe particolari disagi per i pendolari. Serve quindi un piano che preveda delle alternative. Una soluzione potrebbe venire da pullman sostitutivi o meccanismi che consentano di reperire macchinisti e personale di bordo”.

“Ci auguriamo per questo che il Mims si attivi per individuare immediatamente una strategia dimostrando la capacità di reazione. Intanto, chiederemo al ministro Giovannini di venire al più presto in commissione per riferire”, conclude.