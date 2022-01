Covid, ospedale Gaslini: “Aumento esponenziale di casi nella fascia d’età 0-4 anni”

Liguria. “C’é stato un aumento esponenziale degli accessi Covid al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini nelle ultime settimane, saliti a una media di 10-12 al giorno, soprattutto per la fascia d’età dagli 0 ai 4 anni“.

Lo afferma Emanuela Piccotti, direttrice del pronto soccorso del nosocomio genovese.

“Si tratta di dati sì in aumento, ma tuttavia in linea rispetto alla situazione generale – spiega Piccotti – occorre inoltre tenere conto che sono dati che emergono dalla lente del pronto soccorso, con “accesso filtrato” perché la maggior parte sono casi segnalati da pediatri”.

Si è passati da una media di 2-3 al giorno, nel mese di novembre e dicembre a 10-12 in questo ultimo periodo in cui la variante Omicron si è diffusa sempre più capillarmente, soprattutto tra i neonati e bimbi fino ai 4 anni, al momento esclusi dalla campagna di vaccinazione anti-Covid. I piccoli pazienti arrivano sia dall’area metropolitana genovese, sia da altri ospedali liguri.

“Si tratta di un aumento esponenziale di casi, motivo per cui l’ospedale ha ritenuto opportuno modificare l’assetto dei posti letto, dedicati ora principalmente ai pazienti covid. Sono diminuiti invece i casi di bronchiolite, il virus respiratorio sinciziale (VRS) con sintomi simili al covid, diffuso nei mesi scorsi”, spiega Piccotti.

“Il sintomo più frequente e lampante che si riscontra tra i piccoli pazienti che arrivano al pronto soccorso è senz’altro la febbre – spiega Piccotti – ma durante quest’ultima ondata si sono registrati anche casi di tosse, raffreddore e rinite, e in minor misura sintomi gastrointestinali, che durano dai 2 ai 3 giorni”.

La situazione, tuttavia, si può definire sotto controllo e gestibile perché come aggiunge Piccotti i pazienti ricoverati al pronto soccorso vengono poi spostati, in caso di ricovero, in reparti di bassa e media intensità, mentre in quelli di alta intensità sono davvero un numero esiguo.