Covid: oltre cinque mila nuovi casi in Liguria, ma ricoveri in discesa anche nel savonese

Liguria. Sono 5.388 i nuovi casi di positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 29.603 tamponi tra molecolari (5.648) e antigenici rapidi (23.955) registrati nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi 3.018 riguardano la provincia di Genova (2467 in Asl 3 e 551 in Asl 4), 952 l’Asl2 savonese, 816 l’Asl1 imperiese e 586 l’Asl5 spezzina. Sono 16 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Scendono i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti Covid sono 757, 26 meno di ieri, di cui 40 in terapia intensiva (stabili). Qui 26 pazienti non sono vaccinati, e 14 sono vaccinati.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono nove le persone decedute tra ieri e oggi in seguito al Covid. La più giovane una donna di 46 anni che era ricoverata all’ospedale di Sanremo.

Con 4.420 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 62.782 casi di Coronavirus attivi ancora in aumento rispetto a ieri. 44.453 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 2.205 più di ieri. 12.738 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi, ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 15166 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni a pieno regime ma in diminuzione rispetto alle settimane passate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.783 (+190). Le persone ricoverate in ospedale sono 117, ovvero 13 meno di ieri. Di queste restano 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.431 (+15).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 507.781 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.884 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 180.059 (di cui 139.726 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.