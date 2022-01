Covid, oltre 41mila casi in Liguria con i tamponi rapidi “retroattivi”. Nel savonese 6.965 positivi e un decesso

Liguria. Secondo il bollettino giornaliero, sono 2.204 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.263 test molecolari e 6.277 test antigenici rapidi. Regione Liguria però precisa in una nota stampa che, considerata l’ordinanza del presidente della Regione Liguria numero 1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20 dicembre scorso, sono stati recuperati retroattivamente tali dati che ammontano a 17.858 casi che quindi si vanno a sommare ai casi precedentemente registrati.

Questo nuovo ricalcolo, quindi, fa schizzare i numeri dei casi attualmente attivi nella nostra regione, che passa dai 27.118 di ieri ai 41.040 di oggi. Nella provincia di Savona sono quindi 6.965 le persone attualmente contagiate (fino a ieri si contavano 11981) mentre a Genova sono 20.050.

Sono 740 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (39 in più rispetto a ieri), ma resta sotto la soglia del 20% dell’occupazione il numero di quelle in terapia intensiva, 43, tre meno di ieri. Di questi 35 non sono vaccinati e 8 vaccinati.

Cinque i deceduti registrati dal bollettino di oggi, che fanno salire il conto dei morti a 4667. La persona più giovane tra i decessi è un uomo di 76 anni morto al Galliera il 7 gennaio.

In sorveglianza attiva 11591 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 15823, 288 meno di ieri. Tra ieri e oggi sono state somministrate 7.743 dosi di vaccino di cui 5974 terze dosi, 725 seconde dosi e 1044 prime dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 6.965. Le persone ricoverate in ospedale sono 122, ovvero 9 più di ieri. Di queste, sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.977. L’8 gennaio una donna di 97 anni è deceduta all’ospedale di Albenga.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 461.224 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.194 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 176.736 (di cui 101.783 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.680 persone.