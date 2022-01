Covid, l’appello di Federmoda ai clienti: “Non fateci chiudere: lo shopping online è un acquisto sterile, non empatico”

Cari lettori,

capisco che sia un momento difficile per tutte le categorie e tutti i settori, ma vorrei soffermarmi un attimo sui commercianti appartenenti alla categoria dell’abbigliamento e vorrei spiegarvi la situazione attuale.

Gli ultimi due anni sono stati stravolti come per tutti dalla situazione pandemica, ci siamo trovati a chiudere con i negozi pieni di merce,

Ad affrontare dei finanziamenti e debiti con banche per affrontare le spese.

Ci sono state spostate e sospese tasse che in realtà stanno arrivando tutte adesso con i dovuti interessi.

Le aziende venditrice di brand anche se ci sono venuti in contro il primo anno agevolandoci i pagamenti di qualche mese dopo hanno aggiunto la clausola che acquistando in un momento particolare dovevamo essere consapevoli dei problemi che avremmo avuto per cui non ci sarebbero stare nessun tipo di riscontro.

Nel frattempo loro stesse sempre più organizzare ed accaniti nel web che sembrava fosse l’unico modo di arrivare al cliente finale….

È noi dei piccoli centri periferici e non abituati a trattare i nostri clienti come amici ci siamo dovuti ingegnere a fare corsi online per imparare o meglio…. CERCARE DI IMPARARE a vendere on line come le nostre aziende svendendo la nostra merce… Inventando i video a volte anche un po’ ridicoli….. Tutto questo per cercare di reggere le spese sempre più pressanti, i pagamenti vicini i campionari che ogni anno si fanno sempre più incessanti e siamo sempre più pressati dalle aziende.

I pochi clienti che vengono in negozio e poi cercano i capi su internet per vedere chi li vende a meno…

Direi che la conclusione viene da sola…..

Il 30% degli esercizi presenti quest’anno sta per chiudere anche nei posti più allettanti…

( Vedi Alassio e non solo) quelli che cercano di resistere cercando di far fuori il magazzino esistente e mettendolo sotto costo per far fronte alle spese.

L’istat che pesa sugli affitti nel mese di febbraio ha avuto un rincaro del 3,8

Per la grande diffusione del virus nell’ultimo mese i saldi sono inesistenti e ultimo colpo di grazia …….il green pass…

Vorrei sapere quante persone pensano che entrino in un negozio di abbigliamento ? …

Immaginate un addetto alla vendita che debba :

Controllare il Green pass

Servire il cliente con il sorriso

Fare cassa

Se ne frattempo ne volesse entrare un altro gli passa la voglia e se ne va….

Teniamo presente che per entrare bisogna avere la mascherina

Essersi igienizzato le mani

È noi disinfettiamo pavimenti e Camerini con candeggina…….

Non vi sempra un po’ complesso farsi anche semplicemente un giro in un negozio per vedere le proposte?

Ovviamente è più comodo e semplice fare un click e comprare online a discapito del piccolo negozio.

Scusate se vi ho tediato ma volevo spiegare quanta fatica fa un piccolo commerciante a tenere aperto.

E a volte accogliervi con un sorriso avendo il cuore e la mente distrutti costi veramente fatica.

Cerchiamo di aiutarci comprendendo il nostro disagio e comprando nei negozi fisici che saranno ben felici della Vostra presenza.

Oppure sui loro siti.

Aiutiamoci fra di noi come sappiamo di essere capaci a fare……

I Colossi stranieri ci sfruttano.

Le stesse condizioni le applicano i nostri negozi e saranno ben felici di potervi accogliere.

Non fateci chiudere acquistare con un click è un acquisto sterile non empatico.

Federazione Moda Italia

Savona