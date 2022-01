Covid, ipotesi Green pass illimitato con tre dosi di vaccino. Incognita quarta dose

Liguria. Chi ha completato il ciclo vaccinale con le tre dosi potrebbe avere un Green Pass di durata illimitata, superando quindi l’attuale limite dei sei mesi che entrerà in vigore dal prossimo 1 febbraio. Questa è la decisione che avrebbe preso il governo in queste ore per far fronte ai tanti cittadini italiani che nei prossimi mesi potrebbero ritrovarsi senza il lasciapassare verde nonostante la collezione completa di vaccinazioni.

L’esecutivo dovrebbe mettere a punto il provvedimento già per un prossimo decreto legge sull’argomento, visto che già a marzo inizieranno a scadere le prime certificazioni ottenute con le terze somministrazioni iniziate a settembre. Il problema è che ad oggi nulla è stato deciso sulla eventualità di una quarta dose, anche perché al momento lo stato di emergenza dovrebbe cessare il 31 marzo, e con lui molte delle restrizioni approntate in questi mesi.

Nel frattempo la palla passa all’Ema (e poi all’Aifa) che dovrà decidere se per continuare ad affrontare la pandemia da Covid 19 si dovrà ricorrere alla ‘quarta ondata’ di vaccinazioni. Ed è per questo che il governo italiano, nell’attesa, vorrebbe mettere al sicuro tutti quei cittadini che nel frattempo potrebbero trovarsi scoperti. Fino a nuove decisioni sulla eventuale quarta dose la linea sarebbe quella di procedere mantenendo la validità di sei mesi per chi ha ricevuto due dosi e nessuna scadenza per chi ne ha avute tre.