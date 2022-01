Covid, in una settimana oltre 4.600 controlli: 53 sanzioni elevate tra mascherina e green pass

Savona. Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine sul corretto utilizzo della mascherina e il possesso del green pass in locali, mezzi pubblici, palestre, supermercati.

Secondo i dati della prefettura, in una settimana (dal 29 dicembre al 5 di gennaio) le persone controllate nel savonese sono state oltre 4mila, per la precisione 4.121, e le multe elevate 51: 30 in totale coloro che non indossavano correttamente la mascherina, 21 invece le persone che non hanno rispettato le regole sul green pass.

Le verifiche sulle normative anti contagio hanno riguardato anche le attività commerciali. Negli scorsi sette giorni, sono state 561 quelle soggette ai controlli e di queste solo due sono state sanzionate.

La giornata di ieri (mercoledì 5 gennaio), numeri alla mano, è stata sicuramente positiva. Su oltre 500 persone controllate, due le multe per l’assenza di certificato verde, mentre dei 77 locali che hanno ricevuto la visita delle forze dell’ordine nessuno è stato sanzionato.