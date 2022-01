Covid, in Liguria 9.267 nuovi casi: 1400 sono nel savonese

Liguria. Sono ben 9.267 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 14.793 test molecolari e 32.203 test antigenici rapidisecondo il bollettino della Regione. Un numero da record assoluto, dovuto appunto al recente conteggio dei tamponi rapidi per entrata e uscita dalla quarantena.

Dei nuovi casi 4.573 sono relativi alla sola provincia di Genova, 3.800 alla Asl 3 genovese e 773 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 1.400 nuovi casi. Nell’imperiese 2.047 e 1.194 nello spezzino. 53 i casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 729 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (11 in meno rispetto a ieri), ma resta sotto la soglia del 20% dell’occupazione il numero di quelle in terapia intensiva, 43, . Di questi 36 non sono vaccinati e 7 vaccinati.

Nove i deceduti registrati dal bollettino di oggi, che fanno salire il conto dei morti a 4676. Il più giovane è un 73enne deceduto a Imperia, il più anziano una donna di 98 anni, morta al Villa Scai di Genova

I positivi attuali continuano a crescere: sono 44.219 in Liguria nonostante i 6.079 nuovi guariti certificati registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 12.010 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 18.474, 2.651 più di ieri.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 18.316 dosi di vaccino . Le dosi booster somministrate finora sono 559.412.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 7.481. Le persone ricoverate in ospedale sono 122, ovvero una in meno di ieri. Di queste, sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.070.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 464.972 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.625 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 177.065 (di cui 104.560 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.681 persone.