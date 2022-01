Covid, in Liguria 6178 nuovi casi e 13 morti: leggero calo dei ricoveri

Liguria. Sono 6178 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 23368 tamponi antigenici e 6476 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 3663 riguardano la provincia di Genova (3103 in Asl 3 e 560 in Asl 4), 964 l’Asl 2 Savonese, 797 l’Asl 1 imperiese e 700 l’Asl 5 spezzina. Sono 54 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In leggero calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 763, 5 meno di ieri, di cui 41 in terapia intensiva, uno meno di ieri. Qui 27 pazienti non sono vaccinati, e 24 sono vaccinati.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono 13 le persone decedute in seguito al Covid. La più giovane è una 62enne morta all’ospedale San Martino.

Con 4561 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 57869 casi di Coronavirus attivi, un numero in costante crescita. 31898 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 278 più di ieri. 12229 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 17598 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni a pieno regime. Da oggi sono attive le linee dedicate a coloro che hanno il green pass in scadenza nei prossimi sette giorni e che possono quindi presentarsi senza prenotazione.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.228 (+180). Le persone ricoverate in ospedale sono 114, ovvero 1 in meno di ieri. Di queste, sono 11 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.271.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 488.797 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.652 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 178.578 (di cui 123.955 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.691 persone.