Covid: in Liguria 5734 nuovi positivi e 21 morti, stabili i ricoveri

Liguria. Sono 5734 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 27096 tamponi antigenici e 5257 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 2796 riguardano la provincia di Genova (3381 in Asl 3 e 585 in Asl 4), 927 l’Asl 2 Savonese, 672 l’Asl 1 imperiese e 721 l’Asl 5 spezzina. Sono 33 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Il numero più preoccupante oggi è relativo ai morti registrati. Sono 21 le persone decedute in seguito al Covid. La più giovane aveva 61 anni, una donna ricoverata al Galliera.

Stabili o in lieve calo nel complesso, invece, i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 777, meno di ieri, di cui 41 in terapia intensiva, uno meno di ieri. Qui 27 pazienti non sono vaccinati, e 14 sono vaccinati.

Non ci sono alterazioni di rilievo nei livelli di occupazione dei posti letto nell’area medica genovese, motivo per cui, almeno per oggi, non dovrebbe scattare la cessione ai pazienti covid di alcuni posti letto all’ospedale Evangelico a Voltri, nel ponente genovese.

Con 946 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 66114 i casi di Coronavirus attivi, un numero comunque in costante crescita. 39043 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 3335 più di ieri. 13322 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 15.434 dosi. Dalla prossima settimana dovrebbe aumentare il numero di vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 10.207. Le persone ricoverate in ospedale sono 116, ovvero 2 in meno di ieri. Di queste, 12 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.381.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 497.329 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.102 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 179.117 (di cui 131.200 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.