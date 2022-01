Covid, in Liguria 2221 nuovi positivi e ricoverati in calo. Nel savonese 9.619 casi

Liguria. Sono 2.221 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.457 tamponi molecolari e 10.410 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. In calo il numero degli ospedalizzati e nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore.

Ancora in calo il dato dei positivi totali: oggi sono 61.796 in tutta la Liguria, 32 in meno rispetto a ieri, prima giornata in cui si è registrata una inversione di tendenza rispetto alla crescita delle ultime settimane. Tornano invece a crescer le persone in isolamento domiciliare: 39.653 il dato complessivo della regione, 978 in più rispetto all’ultimo aggiornamento. I soggetti in sorveglianza attiva (contatti stretti in quarantena) passano a 13.041.

Dei nuovi contagiati la maggior parte risiede in provincia di Genova (1.336), poi Savona (501), Imperia (121) e La Spezia (261) oltre a 2 non residenti in Liguria.

Leggermente in decompressione la situazione negli ospedali dove i ricoveri scendono di 15 unità tornando a quota 774. con terapie intensive pressoché stabili a 39 pazienti (24 non vaccinati e 15 vaccinati). Al San Martino 109 ospedalizzati (7 in terapia intensiva), al Galliera 132 (5 in terapia intensiva), al Gaslini 18 (1 in terapia intensiva), 154 al Villa Scassi (6 in terapia intensiva), 27 a Sestri Levante, 4 a Lavagna.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.812 dosi di vaccino. In totale sono 717.240 i cittadini vaccinati con la dose booster.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.619. Le persone ricoverate in ospedale sono 118, ovvero 7 in più di ieri. Di queste, sono 11 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.388.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 499.300 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.136 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 179.188 (di cui 132.886 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.