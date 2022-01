Covid, in Liguria 1.532 nuovi casi: un decesso in provincia di Savona

Liguria. Sono 1.532 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.881 test molecolari e 12.057 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Nel savonese ci sono 324 nuovi casi. Altri 520 sono relativi alla sola provincia di Genova, 387 alla Asl 3 genovese e 133 alla Asl 4. Nell’imperiese 330 e 356 nello spezzino. 2 i casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 701 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (5 in meno rispetto a ieri), ma resta sotto la soglia del 20% dell’occupazione il numero di quelle in terapia intensiva, 46, quattro più di ieri. Di questi 36 non sono vaccinati e 10 vaccinati.

Tre i deceduti registrati dal bollettino di oggi, che fanno salire il conto dei morti a 4662. I decessi delle ultime 24 ore riguardano una donna di 92 anni ricoverata a Sarzana, un uomo di 83 ricoverato ad Albenga e un uomo di 58 anni ricoverato a La Spezia.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 27118 in Liguria nonostante i 962 nuovi guariti certificati registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 11.544 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 16111, 485 più di ieri.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 6.876 dosi di vaccino di cui 5.483 terze dosi e 1.393 di prime dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 4.711. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 113 e cioè 6 meno di ieri. Di queste, sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.982.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 460.018 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 688 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 176.628 (di cui 100.923 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi.