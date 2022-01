Covid, Garibaldi (PD): “Giunta boccia autotest per entrare in quarantena, preferisce positività in farmacia. Non prudenziale”

Liguria. “Toti preferisce che una persona che risulta positiva al tampone domiciliare vada in farmacia per confermare la positività, piuttosto che lasciarla a casa. Ma che senso ha far circolare persone, magari con sintomi, per un tampone di conferma?”.

E’ questo il commento del capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi sulla decisione della giunta di bocciare l’interrogazione presentata ieri, in consiglio regionale, che chiedeva di rendere valido, come ha fatto l’Emilia Romagna, l’auto test domiciliare per iniziare la quarantena, registrando la propria positività su una piattaforma dedicata sul portale della Regione, solo per chi ha ricevuto almeno due dosi di vaccino.

“La chiusura della Regione a questa proposta è un errore – riprende Garibaldi -. Sarebbe molto più utile e sicuro far iniziare subito la quarantena permettendo di registrare la propria positività su una piattaforma dedicata sul portale della Regione e segnalarla al proprio medico curante. Per garantire una maggiore certezza del risultato, che comunque servirà solo per iniziare la quarantena e non per attestare la fine della malattia, bastava fare un elenco dei test considerati più efficaci tra quelli acquistabili”.

“In questo modo – conclude – anziché alleggerire hub, farmacie e studi medici, già presi d’assalto, si continua a intasarli. Ogni volta che alla giunta si chiede di adottare un provvedimento per alleggerire le procedure, dice sempre di no, per poi alla fine fare retromarcia, come è successo con i tamponi antigenici, ora validi come i molecolari, per certificare positività e fine quarantena”.