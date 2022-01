Covid, finalmente buone notizie: in Liguria calano positivi e persone in quarantena

Liguria. Sono 4.833 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.130 tamponi molecolari e 20.143 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Aumenta ancora il numero degli ospedalizzati e si registrano altri 5 decessi.

La buona notizia riguarda però il dato dei positivi totali: dopo diverse settimane di crescita esponenziale, oggi sono 61.828 in tutta la Liguria, 4.286 in meno rispetto a ieri grazie anche ai 9.114 nuovi guariti. In calo anche le persone in isolamento domiciliare: 38.675 il dato complessivo della regione, 368 in meno. In calo anche i soggetti in sorveglianza attiva (contatti stretti in quarantena) che passano a 12.624 diminuendo di 698 unità.

Dei nuovi contagiati la maggior parte risiede in provincia di Genova (2.510), poi Savona (843), Imperia (795) e La Spezia (670) oltre a 15 non residenti in Liguria.

Delicata la situazione negli ospedali dove i ricoveri sfiorano quota 800 (oggi 789, in un giorno 12 in più) con terapie intensive stabili a 40 pazienti (24 non vaccinati e 16 vaccinati). Al San Martino 113 ospedalizzati (7 in terapia intensiva), al Galliera 142 (6 in terapia intensiva), al Gaslini 23 (1 in terapia intensiva), 157 al Villa Scassi (7 in terapia intensiva), 31 a Sestri Levante, 3 a Lavagna.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.678 dosi di vaccino. In totale sono 710.507 i cittadini immunizzati con la dose booster.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.553, con un calo di ben 654 persone in 24 ore. Le persone ricoverate in ospedale sono 111, ovvero 5 in meno di ieri. Di queste, 10 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.378 (-3 da ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 498.149 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 824 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 179.116 (di cui 131.959 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.