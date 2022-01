Covid, farmacie savonesi in prima linea: 70mila vaccini, solo a gennaio 400mila tamponi

Savona. Dall’inizio della campagna vaccinale sono state eseguite nelle farmacie PVT della Liguria oltre 300.000 vaccini. Nel solo mese di gennaio 2022 sono stati eseguiti circa 2.100.000 tamponi antigenici rapidi.

“Un attività dai numeri chiari ed espliciti a favore della collettività, che dimostra come sia fondamentale la presenza e il ruolo delle farmacie liguri nell’ambito dell’emergenza Covid” afferma il presidente provinciale di Federfarma Aldo Gallo, che ha fatto il punto della situazione sulle attività sanitarie per contenere i contagi, così come l’azione svolta rispetto alle procedure messe in atto a livello regionale per quarantene e certificazioni.

“Le farmacie sono state pronte sin dall’inizio della pandemia a rispondere alle esigenze della popolazione in grave difficoltà. Mai con porte chiuse e con piena disponibilità” sottolinea Gallo.

A livello locale questi i dati delle farmacie savonesi: 70.000 vaccini inoculati dall’inizio del piano vaccinale e, nel solo mese di gennaio, eseguiti 400.000 tamponi: “Si è verificato un enorme sovraccarico di lavoro per i tamponi dedicati alla popolazione scolastica per la fine dell’isolamento e della quarantena, in particolare in un periodo di picco dei contagi che, purtroppo, ha interessato molti studenti e giovani alunni”.

“Nonostante lo sforzo richiesto, per tempo, spazi e risorse, abbiamo garantito, e continueremo a farlo, un servizio indispensabile per la popolazione. I cittadini ci hanno dimostrato grande fiducia e apprezzamento, questa la ricompensa più bella e la spinta a proseguire il percorso avviato”.

E poi la stoccata: “Di fronte a questi numeri, stona veramente tanto che, un alto dirigente regionale sanitario, nella recente seduta della Commissione Sanità abbia pervicacemente apostrofato le farmacie come semplici esercizi commerciali…”.

“Indipendentemente da questo – o altre prese di posizione fuori luogo -, siccome la gente ha bisogno di fatti concreti e non di chiacchiere, le farmacie continuano la loro intensa attività, con un continuo confronto e coordinamento operativo con le autorità e istituzioni sanitarie preposte nella gestione pandemica” conclude il presidente provinciale FederFarma.

(Ad oggi sono 343 le farmacie che attualmente effettuano i tamponi antigenici rapidi in Liguria. Ecco l’elenco, suddiviso per Asl).