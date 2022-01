Covid e caos tamponi per possibili contagi: prigionia per i positivi in quarantena

Savona. Le nuove norme varate dal governo Draghi, entrate in vigore il 1° gennaio, “salvano” dalla quarantena i contatti stretti (se vaccinati con dose booster o a ciclo completo da meno di 4 mesi) ma non le persone positive al Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino sono 12.890 i residenti in Liguria sottoposti a isolamento domiciliare, misura che può essere accorciata da 10 a 7 giorni solo per i “super-vaccinati”, a patto di non avere sintomi da almeno 3 giorni e di avere il referto di un tampone negativo, condizione, quest’ultima, che risulta sempre più difficile da ottenere per le criticità nell’effettuare il test.

Si moltiplicano infatti le segnalazioni di persone contagiate che non si vedono fissare il tampone molecolare anche dopo 15 giorni dal test rapido che annuncia la positività. In molti nel ponente savonese si sono dovuti recare al drive-through dell’ospedale San Paolo di Savona, preso d’assalto, in quanto quello albenganese presso lo stadio Riva risulta saturo e impossibilitato ad accogliere tutte le richieste.

A causa del forte incremento dei casi positivi, per eseguire il tampone molecolare ai drive-through di Savona e Albenga bisogna avere ricevuto preventivamente appuntamento telefonico dalla struttura complessa di Igiene, che predispone data e orario dei test in base alle segnalazioni pervenute, tuttavia code e lunghi tempi di attesa l’hanno fatta da padrone in questi primi due giorni del 2022, anche per la continua incidenza del virus e l’attuale criticità pandemica.

Numerose le chiamate anche all’Ufficio Igiene Asl 2 per ricevere le opportune raccomandazioni riguardanti le modalità di quarantena e di isolamento, senza risposta per molti utenti.

E tra ieri e oggi al 118 di Savona Soccorso super lavoro proprio a seguito delle chiamate per presunti e/o possibili contagi da Covid, con difficoltà gestionali: tante le segnalazioni e richieste di soccorso per sintomi influenzali sospetti (febbre, mal di gola, tosse e mal di testa).

Al 118 savonese, solo nella mattinata di oggi, sono state almeno una quarantina le telefonate per la gestione di un possibile contagio.

.Tra le novità, invece, dal primo gennaio niente quarantena, ma solo auto-sorveglianza per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 4 mesi precedenti, o siano guariti dal Covid nei 4 mesi precedenti, che vengano a contatto con una persona positiva. Si avrà però l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno dieci giorni.

Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno. Chi è vaccinato da oltre 4 mesi, se asintomatico, in questi casi dovrà fare una quarantena di 5 giorni. Nessuna modifica per chi non è vaccinato: la quarantena resta a 10 giorni.

A parte il prolungarsi della quarantena fino a 10 giorni – trascorsi i quali si può uscire di casa anche senza tampone – altro problema riguarda il certificato di guarigione che dà diritto al green pass di tipo rafforzato, quello che dal 10 gennaio sarà obbligatorio pressoché ovunque, anche per salire sui mezzi pubblici. Per ottenerlo è necessario anzitutto risultare positivi (in questo caso il green pass dei vaccinati viene subito revocato) e in seguito risultare negativi.

Per i positivi confermati che finiscono in isolamento, l’unico modo di aggirare le lungaggini della Asl sarebbe pagare 15 euro per un test rapido in farmacia. Ma in realtà ciò che appare più difficile in molti casi è proprio l’accertamento della positività. È la situazione di coloro che hanno iniziato ad accusare i sintomi del Covid – e magari sanno di essere stati a contatto con un positivo – e si sono auto-segnalati per mettersi in isolamento. Finché la Asl non li chiama per fare il tampone molecolare, non vengono registrati come positivi. Il rischio è che il test, fissato a distanza di molti giorni dalla comparsa della malattia, alla fine risulti negativo, circostanza che impedisce di ottenere il green pass da guarigione e potrebbe costringere a fare la dose booster chi ha ancora molti anticorpi dopo l’infezione.