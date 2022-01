Covid e caos tamponi, l’appello di Prioli: “Rispettare gli orari per evitare problemi”

Cairo Montenotte. “Faccio un invito a tutte le persone a rispettare gli orari perché aiuta ad evitare il problema che c’è stato qui anche oggi. L’arrivo in anticipo crea problemi anche per la sequenza di persone che entrano dentro. È un momento in cui l’afflusso è massimo, ci sono tante persone che si presentano ma più riusciamo ad essere coordinati e meno problemi avremo”.

Questo l’appello del direttore generale dell’Asl 2 Marco Damonte Prioli a margine dell’incontro con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa all’interno dell’hub vaccinale situato presso la scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte.

L’INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ANDREA COSTA

Negli ultimi giorni, sono stati diversi i disagi che hanno interessato le persone a casa in quarantena in attesa di una chiamata dell’Asl2 (o di un appuntamento di fissare) per ottenere un tampone molecolare: “La scorsa settimana – ha spiegato Prioli – abbiamo avuto un picco assoluto di accessi. Sono stati superati i 600 positivi in un giorno e questo vuol dire avere circa quattro/cinque mila persone da screenare. Abbiamo avuto un carico gravoso e devo ringraziare anche il Sottosegretario Costa per l’intervento che è stato fatto attraverso il decreto del 31 dicembre. Inoltre, c’è un altro decreto che è in arrivo. Stiamo smaltendo il pregresso che si è accumulato e stiamo rispondendo. Oggi abbiamo fatto una riunione per mettere in piedi dei meccanismi per evitare nei prossimi giorni questi disagi”.