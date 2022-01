Covid, Draghi: “Ci sono ancora dei non vaccinati, gran parte dei problemi a causa loro”

Roma. “Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati” A dirlo il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, rinnovando l’invito rivolto a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose.

“Siamo stati tra i primi ad adottare l’obbligo (di vaccino) per tutta una serie di categorie”, ma “ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto per l’effetto sulla popolazione non vaccinata” ha ribadito il premier.

Il presidente del Consiglio, illustrando alla stampa le ultime misure anti-Covid, ha chiarito che “il motivo” dell’obbligo di vaccino per gli over 50 “è stato quello di concentrare il provvedimento sulle classi di età che occupano massimamente le terapie intensive, tra questi i non vaccinati sono i due terzi“.

Per il Governo “i motivi sono il primo di proteggere la loro salute e il secondo proteggere la salute di noi tutti, perché con questa situazione ospedaliera anche gli altri che non hanno il Covid si trovano in situazioni molto difficili” se devono ricorrere a cure o ricoveri.

“Il secondo motivo è quello dei colori delle regioni, perché il grado di costrizione sociale dipende proprio dai parametri che riguardano le terapie intensive ma più in generale l’ospedalizzazione. Tanto più riusciamo a ridurre la pressione dei non vaccinati sull’ospedalizzazione tanto più possiamo essere liberi. Ma occorre la ragione scientifica alla base delle decisioni”, ha affermato il presidente del Consiglio.

Il premier ha anche affrontato il tema della scuola spiegando che per il governo “la priorità è che la scuola stia aperta in presenza: basta vedere gli effetti di disuguaglianza tra studenti, scolari della Dad lo scorso anno per convincersi che questo sistema scolastico che può essere necessario in caso di emergenze drammatiche provoca disuguaglianze destinate a restare tra chi ci sta di più e di meno, tra nord e sud e che si riflettono su tutta la vita lavorativa”.