Covid, discoteche e mascherine: proroga al 10 febbraio

Liguria. Una proroga di altri dieci giorni per l’obbligo di mascherine all’aperto e sulla chiusura delle discoteche. E’ quanto deciso oggi dal Consiglio dei Ministri in merito alle scadenze del precedente decreto Covid.

Per la giornata di mercoledì dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid per la copertura normativa rispetto alla proroga di mascherine all’aperto e di chiusura delle discoteche,

Stando alle prime indicazioni decise dal Governo, dunque, i locali da ballo potrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. Tuttavia, ad ora, nessuna certezze per i gestori, in atteso del decreto aggiornato sull’emergenza pandemica.

La possibile data del 10 febbraio rappresenta una mediazione raggiunta nel Cdm, tra chi, come il ministro Speranza, non ritiene sia ancora il momento del via libera ai balli al chiuso e chi, raccogliendo l’appello dei gestori, invece si basa sul calo in atto della curva epidemiologica e vorrebbe riaprire subito.

La decisione attesa in settimana consentirà comunque sia ai gestori di prepararsi alla possibile riapertura quanto per analizzare ancora l’andamento della curva dei contagi.

Il nuovo provvedimento governativo potrebbe cambiare anche la durata del super green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino, eliminando ogni tipo di scadenza. Per chi ha ricevuto la dose booster, secondo questa ipotesi, la certificazione verde rafforzata avrebbe sostanzialmente una durata illimitata.

La scadenza sarà di 6 mesi per chi ha completato solo il primo ciclo di vaccinazione mentre il certificato non avrà più scadenza per chi abbia ricevuto anche la terza dose. Ricordiamo inoltre che dal 15 febbraio, tra due settimane, gli over 50 dovranno esibire il super green pass per accedere al posto di lavoro.

Tra i temi affrontati nel Consiglio dei Ministri quello delle quarantene e delle scuole: anche in questo caso il decreto allo studio del Governo potrebbe rimescolare ancora le carte, con riferimento ai casi di contagi da Covid in classe: la linea dovrebbe essere quella di una equiparazione tra elementari, medie e superiori per uniformare la normativa e la conseguenze procedura sanitaria.

Intanto da domani, martedì 1 febbraio, sarà obbligatorio il green pass base – cioè anche tramite tampone negativo – per entrare in negozi che non forniscono beni essenziali, banche e uffici postali. Fanno eccezione quelli che forniscono beni essenziali: alimentari, farmacie, ottici, rivendite di carburante, di prodotti per animali e casalinghi.