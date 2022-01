Covid, crescono di nuovo i ricoveri in ospedale: +28 in tutta la Liguria, +15 nel savonese

Liguria. Sono 7.169 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria. Il dato si riferisce a 45.057 tamponi tra molecolari (5.695) e 39.362 antigenici processati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. A essere importante il numero dei nuovi ospedalizzati (+28) di cui 15 nel savonese e il numero dei decessi, pari a 32. Per quanto riguarda i morti però si chiarisce che il dato è riferito alle giornate che vanno dal 21 al 24 gennaio.

Dei nuovi contagiati la maggior parte risiede in provincia di Genova (4.165), poi di Savona (1.128), Imperia (915) e La Spezia (907), oltre a 52 non residenti in Liguria. Ancora in calo il dato dei positivi totali: oggi sono 61.264 in tutta la Liguria, 532 in meno rispetto a ieri.

In crescita invece le persone in isolamento domiciliare: 42.261 il dato complessivo della regione, 2.608 in più rispetto all’ultimo aggiornamento. I soggetti in sorveglianza attiva (contatti stretti in quarantena) passano a 13.561.

Come accennato, torna a crescere il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 802, con terapie intensive pressoché stabili a 39 pazienti (24 non vaccinati e 15 vaccinati).

Molto pesante il bilancio dei morti: 32 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Il paziente deceduto più giovane era una donna di 57 anni ricoverata a Imperia, il più anziano una donna di 100 anni ricoverata al Villa Scassi. Infine, 6 decessi nel savonese.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.522 dosi di vaccino. In totale sono 730.894 i cittadini vaccinati con la dose booster.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.518 (-101 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono 133, ovvero 15 in più di ieri. Di queste, sono restano 11 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.975 (+587).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 501.877 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.519 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 179.431 (di cui 134.936 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.