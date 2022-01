Covid, come ottenere il super green pass dopo la guarigione: tamponi rapidi in farmacia e medico di base

Liguria. A seguito dell’entrata in vigore dell’ultima ordinanza di Regione Liguria in ambito Covid, la prima del 2022, divenuta operativa nella giornata di ieri, per il riconoscimento dell’avvenuta infezione e guarigione dal Coronavirus sono stati sbloccati anche i test antigenici rapidi, ovvero quelli eseguibili anche in farmacia.

Grazie a questa novità, quindi, non sarà più necessario ricorrere al tampone molecolare per far scattare il tracciamento, il relativo termine della quarantena e, soprattutto, l’ottenimento del green pass rafforzato, sempre più necessario per svolgere le attività di una vita ‘quasi normale’, come andare sui mezzi pubblici e prendersi un caffè al bar, secondo le disposizioni del governo nel tentativo di arginare i contagi.

C’è un però, fondamentale: se il tampone rapido viene fatto in una farmacia, per far partire ‘le carte’ e ottenere quindi il lasciapassare sanitario bisogna in ogni caso passare dal proprio medico di famiglia, che farà partire la pratica per lo sblocco della certificazione. Un passaggio che prima dell’ordinanza veniva svolto esclusivamente dall’Asl dopo i molecolari (e da lì le attese e i caos tamponi di cui vi abbiamo raccontato in questi giorni) e che adesso è invece possibile farlo con il proprio medico di base.

Per riassumere, quindi, le strade per arrivare al super green pass una volta guariti dal Covid sono tre: tamponarsi presso gli ambulatori Asl, che fanno partire in automatico la procedura, tamponarsi direttamente dal medico di base, da ieri abilitato a sbloccare la pratica, oppure farsi un test rapido in farmacia o in un laboratorio accreditato e successivamente consegnare il certificato del risultato al proprio medico di famiglia o al pediatra, che produrrà il certificato di avvenuta guarigione e che quindi genererà il green pass.

Il solo tampone rapido in farmacia non può bastare per ottenere il lasciapassare.