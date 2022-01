Covid, cluster al San Paolo e al Santa Corona: individuati 23 pazienti positivi

Pietra L./Savona. “Continua la rigorosa attività di controllo e monitoraggio della situazione dei positivi nei reparti di Ortopedia all’Ospedale di Pietra Ligure e in Medicina al San Paolo di Savona. A oggi sono stati individuati 15 pazienti positivi al covid-19 in Ortopedia Pietra e 8 in Medicina a Savona”. Lo fa sapere, in una nota, l’Asl2.

“La struttura complessa di Ortopedia ha limitato il numero degli interventi mentre l’attività in Medicina procede regolarmente grazie alle precauzioni e ai provvedimenti messi in atto”, scrivono dall’azienda sanitaria locale.

“Attualmente – si conclude la nota – nessun caso riscontrato presenta sintomi importanti e anche questa circostanza conferma la necessità di vaccinarsi da parte di tutti, operatori e utenza. Solo in questa maniera nonostante l’aumento dei contagi si possono evitare le conseguenze peggiori”.