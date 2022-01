Covid, buone notizie in Liguria: scende sensibilmente il numero dei positivi come sale quello dei guariti

Liguria. Sono 4.668 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 5.167 tamponi molecolari e 24.464 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Stabili gli ospedalizzati, ma si registra un sensibile calo dei positivi totali che sono 1.599 in meno rispetto a ieri.

In tutta la Liguria sono 758 i ricoverati (solo uno in più) di cui 40 in terapia intensiva (26 non vaccinati e 14 vaccinati). Si registrano ancora 11 deceduti che portano il bilancio totale a 4.858 vittime del Covid-19 da inizio emergenza. In isolamento domiciliare 46.037 persone (1.584 in più).

Come detto, sono in calo i positivi. 61.183 in tutta la Liguria grazie ai 6.256 nuovi guariti. Dei nuovi positivi 2.554 sono in provincia di Genova, 809 nel savonese, 682 nell’imperiese, 592 nello spezzino. In sorveglianza attiva 12.473 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 14.486 dosi di vaccino. Le terze dosi sono in tutto 772.084.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.561 (-222). Le persone ricoverate in ospedale sono 113, ovvero 4 meno di ieri. Di queste restano 14 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.402 (-29).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 509.796 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.988 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 180.077 (di cui 141.566 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.

Asl2 fa sapere che oggi, giovedì 27 gennaio, sono 322 le classi in quarantena in provincia di Savona. Nel dettaglio 80 sono nelle scuole dell’infanzia (0/6 anni), 115 nelle scuole Primarie 127 nelle scuole secondarie.