Covid, Anselmo: “Maggioranza dei ricoverati non vaccinati. Ma ora dovremo imparare a convivere con il virus”

Savona. Ultime settimane convulse e, per certi versi, sconcertanti, per molti cittadini sul fronte Covid e non solo. E Assfad, associazione che si occupa di malattie del fegato fondata dal cantante lirico Matteo Peirone, è tornata a interrogare il suo principale referente in questi mesi, chiedendo lumi al dottor Marco Anselmo, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Paolo di Savona. La riportiamo integralmente.

ASSFAD – Dottor Marco Anselmo lei è stato la nostra guida all’interno di questa pandemia da due anni: una fonte diretta e autorevole. Viviamo in un periodo confuso e contraddittorio della pandemia e le chiediamo alcuni chiarimenti. Quasi 3 milioni di attualmente positivi e si parla di allentamento delle restrizioni quando non di fine della pandemia. Cosa sta succedendo?​

ANSELMO – La​ diffusione​ del​ virus è​ dovuto​ sostanzialmente​ alla​ mutazione​ di​ SARS-CoV-2​ variante​ Omicron​ in​ grado​ di​ infettare​​ diffusamente​ soggetti​ non​ vaccinati (con​ eventi​ clinici​ che​ possono​ diventare​ anche​ gravi) o​ reinfettare soggetti​ già​ vaccinati o che​ hanno​ avuto​ in​ precedenza​ covid​ in​ quanto​ Omicron​ è ​scarsamente​ riconosciuto​ dal​ sistema​ immunitario. In questi casi abbiamo eventi​ clinici​ nulli​ o​ scarsamente​ sintomatici, tipo raffreddore,​ dolori​ artromuscolari, cefalea.

ASSFAD – I cittadini speravano che i vaccini coprissero dal contagio, invece non è così. Ci dica una parola di chiarezza su questo.

ANSELMO – Non​ lo​ considero un​ fallimento​ del​ vaccino​ proprio​ perchè​ negli ​ospedali​ abbiamo un numero di​ pazienti​ ricoverati​ ben al di​ sotto​ di quelli degli​ scorsi​ 2​ anni. I​ soggetti​ vaccinati, meglio​ se​ con​ 3​ dosi,​ o​ con​ ​2​ dosi​ da​ non​ più​ di 120​ giorni, difficilmente​ possono​ avere​ delle​ complicazioni gravi o​ essere​ ricoverati,​ a​ differenza​ dei​ soggetti​ non​ vaccinati in cui​ gli eventi​ gravi​ sono​ possibili.

Resta​ inteso​ che​ soggetti anche​ vaccinati​ ad​ alto​ rischio​ respiratorio​ possono​ incorrere in complicazioni​ respiratorie​ in​ corso​ di​ Covid​. Tutto​ ciò​ potrebbe​ succedere​ a​ queste​ persone anche​ come complicanza​ di​ altre​patologie​ virali (​ la​ più​ classica​ è​ l’influenza).

ASSFAD – Qual è attualmente la situazione nella Asl 2 e nell’ospedale di Savona?

ANSELMO – Importante è il confronto con le precedenti ondate della pandemia: il numero​ dei​ ricoveri​ nei reparti​ subintensivi ​è​ circa​ la​ metà di​ quello​ raggiunto​ nell’inverno​ 2020​ ​e​ nella primavera​ 2021. Nei​ reparti​ sub​ intensivi​ il​ rapporto​ dei​ soggetti​ vaccinati/non​ vaccinati​ è​ circa​ del​ 65/35%. Naturalmente va sempre tenuta presente la grande differenza tra le due basi dei non vaccinati e dei vaccinati.

ASSFAD – Quale il rapporto tra vaccinati e non vaccinati in terapia intensiva?​ ​

ANSELMO – Per​ quanto​ riguarda​ la​ terapia​ intensiva​ il​ rapporto​ non​ vaccinati/vaccinati​ è​ di​ 65/35​%.

ASSFAD – Quali, a suo giudizio,​ le prospettive per i prossimi mesi?​

ANSELMO – Da​ clinico​ sono​ abbastanza​ d’accordo​ con la​ revisione​ del​ nostro​ ragionamento sui​ contagi:​ il​ vaccino​ ci​ fornisce​ una​ buona​ sicurezza​ per​ evitare​ forme​ respiratorie​ gravi, saranno​ ottimizzati​ i​ vaccini​ per​ poter​ coprire​ sempre più​ varianti​ possibili (e​ questo​ succede​ anche​ per​ il​ virus​ influenzale),​ quindi​ si​ dovrà​ considerare​ SARS-CoV 2​ come​ un​ virus​ endemico​ con​ cui​ convivere,​ che limiti​ molto​ meno​ o​ per​ nulla la​ nostra​ vita​ di​ relazione​,​ tenendo​ però​ conto che​ se​ esistono​ sacche​ di​ persone​ non​ vaccinate​ le​ conseguenze​ per​ loro​ potrebbero​ essere​ anche​ gravi.​ Tutto​ ciò potrebbe​ avvenire, e​ lo​ speriamo​ vivamente​ne, nel​ corso​ del​ 2022.