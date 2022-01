Covid, ancora in crescita i ricoveri: oggi altri 16 in tutta la Liguria, 7 solo nel savonese

Liguria. Sono 6.197 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria secondo i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Il dato si riferisce a 31.969 tamponi registrati nelle ultime 24 ore tra molecolari (5.476) e antigenici rapidi (26.493). Ad aumentare ancora il numero dei ricoverati che oggi arriva a 16.

In tutta la regione sono 782 i pazienti positivi (16 in più) di cui 42 in terapia intensiva (18 non vaccinati e 14 vaccinati). Dei nuovi contagiati 3.573 sono in provincia di Genova, 967 nell’Imperiese, 894 nel Savonese, 738 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 13.243 soggetti.

In Liguria sono saliti a 61.347 i positivi attuali (801 in più nonostante 5.394 nuovi guariti). In isolamento domiciliare 35.708 persone (1.137 in più). Oggi si contano altri due decessi: si tratta di due uomini mancati il 19 gennaio, uno all’ospedale di Albenga (95 anni) e uno in Asl5 (81 anni).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 17.162 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 690.431.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.515 (-71). Le persone ricoverate in ospedale sono 118, ovvero 7 in più di ieri. Di queste, sono 12 quelle in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.350 (+709).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 495.229 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.636 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 2.636 (di cui 129.263 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.