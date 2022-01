Covid, ancora in calo il numero dei positivi in Liguria: nel savonese quasi 300 casi in meno

Liguria. Secondo il bollettino odierno di Alisa e Regione, sono 4.632 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria su 5.321 tamponi molecolari e 24.802 test antigenici rapidi processati. In calo sia gli ospedalizzati sia i positivi totali che sono -2.295 in meno rispetto a ieri.

In tutta la Liguria sono 726 i ricoverati (32 meno di ieri) di cui 37 in terapia intensiva (3 meno di ieri, 26 non vaccinati e 11 vaccinati). Si registrano ancora 10 deceduti che portano il bilancio totale a 4.868 vittime del Covid da inizio emergenza. In isolamento domiciliare 46.596 persone (559 in più).

Come detto sono in calo i positivi, 58.888 in tutta la Liguria grazie ai 6.917 nuovi guariti. Dei nuovi positivi 2.618 sono in provincia di Genova, 812 nel Savonese, 665 nell’Imperiese, 502 nello Spezzino. 35 non sono residenti in Liguria. In sorveglianza attiva 12.473 liguri.

Per la giornata odierna non sono disponibili i dettagli delle vaccinazioni a causa di problemi tecnici del sistema NISIS del Ministero della Salute.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 9.264 (-297). Le persone ricoverate in ospedale sono 117, ovvero 4 in più di ieri. Di queste 13 sono in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.407 (+5).