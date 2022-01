Covid, ancora in aumento i contagi e i ricoveri: nel savonese boom di quarantene

Liguria. Sono 2.068 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 8.060 tamponi molecolari e 18.570 test antigenici processati nelle ultime 24h secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Regione.

Non smette di crescere il numero degli ospedalizzati: oggi sono 593 in tutta la Liguria, ovvero 15 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 45 persone: di queste 32 non sono vaccinate.

Purtroppo oggi si conta un numero record di decessi legati al Coronavirus: sono 30 le persone decedute ma Alisa fa sapere che il numero così alto è dovuto a un problema informatico che ha portato a una mancata registrazioni di alcune morti nelle scorse settimana. Infatti dei decessi registrati alcuni risalgono a prima di Natale. Tuttavia solo negli ultimi due giorni sono morte 10 persone, il più giovane è un uomo di 57 anni morto alla Spezia.

Attualmente in Liguria ci sono 21.332 persone positive al Coronavirus, 1.190 in più rispetto a ieri. Dei nuovi contagiati 381 sono residenti nell’imperiese, 273 nello spezzino, 1.187 in provincia di Genova (925 in Asl3 e 925 in Asl4) e 207 nel savonese. In isolamento domiciliare 13.857 persone (661 in più), in sorveglianza attiva 11.320 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 16.100 dosi di vaccino, 355.040 terze dosi in tutto. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è al 99,9%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 3.531 (+ 125). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 110, ovvero 3 in più di ieri. Di queste, sono 16 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.935 (+107).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 448.755 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.248 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 175.731 (di cui 91.212 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.680 persone.