Covid, altri 1.964 casi in Liguria. Sono 37 i nuovi ricoveri, terapie intensive stabili

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 4.505 (+368). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 115, ovvero 8 in più di ieri. Di queste, sono 12 quelle in terapia intensiva (una in meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.958 (-18).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 456.994 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.346 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 176.241 (di cui 98.543 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.680 persone.