Covid, al via l’uso della pillola sui primi pazienti liguri: Asl 2 pronta alla nuova terapia

Savona. Il team della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, diretta dal prof Matteo Bassetti, oggi ha trattato i primi pazienti positivi al virus con la nuova pillola anti Covid.

Sono stati 21 gli anziani residenti in due case di riposo che hanno ricevuto questo nuovo trattamento che eviterà le conseguenze peggiori del virus. “Grazie a tutta la nostra sanità che sta lavorando senza sosta: dopo gli anticorpi monoclonali, la Liguria è ancora una volta in prima linea per sconfiggere il Covid” ha detto il presidente e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti.

Oltre mille confezioni del nuovo farmaco sono state consegnate al San Martino e verranno distribuite in tutte le Asl liguri per trattare pazienti positivi a maggior rischio di sviluppare forme severe della malattia, in particolare immunodepressi o persone con comorbidità, sempre in stretta sinergia con l’azione protettiva del vaccino.

E proprio oggi sono arrivate alla Asl 2 Savonese le 119 confezioni della pillola presso la Farmacia dell’ospedale San Paolo di Savona. L’azienda sanitaria è pronta al nuovo trattamento e alla terapia farmacologica per prevenire e contrastare il virus.

Ogni trattamento prevede un flacone da 40 capsule (ogni capsula contiene 200 mg) e la posologia è di 800 mg (4 capsule da 200 mg).

“Il farmaco è indicato per il trattamento degli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di Covid-19. La sicurezza e l’efficacia non sono state invece stabilite nei pazienti di età inferiore a 18 anni”. La prescrizione viene effettuata solo presso il centro autorizzato dell’ospedale. Il medico di famiglia può segnalare il paziente perché considerato a rischio progressione dei sintomi Covid.

Nel frattempo saranno consegnate altre dosi per l’attuazione del piano vaccinale: in arrivo nuove dosi di vaccini Moderna e Pfizer (sia per adulti sia pediatrico), come annunciato ieri dallo stesso presidente di regione e assessore alla sanità Toti.

“Nessuna strada per sconfiggere il Covid resterà intentata” ha ribadito lo stesso Toti. “La Liguria in prima linea nella lotta al Covid, su tutti i fronti. Tutta la sanità della nostra regione non solo è impegnata senza sosta nella più grande campagna vaccinale della storia, con punte di oltre 16mila vaccini in 24 ore, ma è all’avanguardia anche nella cura del Covid: dopo gli anticorpi monoclonali, strumento cui la Liguria è stata pioniera, oggi la clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova ha trattato i primi pazienti affetti da Covid, 21 anziani residenti in due Case di riposo genovesi, con il nuovo farmaco orale Molnupiravir. Un altro tassello nello straordinario sforzo che tutti gli operatori sanitari stanno facendo da quasi due anni a oggi, senza interruzione”.

“Questo farmaco è una importante arma in più, una vera cura domiciliare con una gestione molto semplice essendo una pastiglia – aggiunge il responsabile del Dipartimento Interaziendale regionale di Malattie Infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino – Si tratta di un farmaco antivirale che riduce la quantità di virus nell’organismo evitando la progressione verso forme gravi e quindi i ricoveri, ed è funzionale in particolare per persone fragili, anziane o con problemi di salute rilevanti per evitare l’ospedalizzazione”.