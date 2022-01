Covid, affollamento degli ospedali: a Savona attivati 100 posti letto per la bassa e bassissima intensità

Savona. “Abbiamo deciso di attivare una nuova struttura nel Ponente che consentirà di avere un centinaio di posti letto a bassa e bassissima intensità”, in modo da “dare un’offerta più importante ai pazienti che non necessitino di cure in ospedale” e “favorire le dimissioni”. Lo ha annunciato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, durante il punto stampa sul Covid in Liguria.

Si tratta della rsa “La Riviera” di Savona, che si trova in Giordano, nel cuore della città, e che era già stata utilizzata allo stesso scopo nei mesi scorsi. Sarà attiva soprattutto per il Savonese e l’Imperiese, ma “potrà garantire flessibilità” e quindi essere a disposizione di tutta la Liguria, ha assicurato Ansaldi.

“Stiamo osservando un affollamento delle strutture anche nell’area metropolitana di Genova dove è in corso una ricerca di posti letto – ha aggiunto ancora il direttore generale – mentre per la Asl 5 ci sarà una valutazione dei fabbisogni e poi si procederà a individuare ulteriori strutture”.

In tutta la regione al momento sono 187 i posti letto a bassa e bassissima intensità di cura che consentono di dimettere i pazienti Covid dagli ospedali.