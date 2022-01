Covid, a Varazze Open Day al Palazzetto dello Sport: ecco gli orari

Varazze. Open Day al Palazzetto dello Sport a partire dalle 9 di questa mattina e fino alle 21 per vaccinarsi contro il Covid. Disponibili dosi di Moderna e Pfizer. Una raccomandazione importante per chi si recherà all’hub varazzino: utilizzare, poter garantire la massima sicurezza per tutti, la maschera FFP2.

Oltre alla data di oggi ci sarà quella di domenica 23 gennaio: si sperimenterá per la prima volta un giorno in cui le persone sono più libere da impegni. Senza prenotazione, come oggi, dalle 9 alle 21, ci si potrà recare al punto vaccinale, l’unico del levante savonese, dopo la città della Torretta,

Un grande lavoro quello organizzato dall’Amministrazione Comunale, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con i medici di famiglia, la Protezione Civile “A. Fazio”, l’Oratorio Salesiano Don Bosco, il Gruppo Adulti e Giovani Scout, la S.M.S. Castagnabuona, il Gruppo Alpini Varazze insieme ad altre realtà del territorio.