Covid: 5.835 nuovi casi in 24 ore, stabili i ricoveri

Liguria. Sono 5.835 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 33.258 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Si tratta di numeri coerenti con l’andamento degli ultimi giorni.

Dei nuovi positivi 3.716 riguardano la provincia di Genova (3.033 in Asl 3 e 464 in Asl 4), 924 nell’Asl 2 Savonese, 584 nell’Asl 1 imperiese e 616 nell’Asl 5 spezzina. Sono 26 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Stabili gli ospedalizzati rispetto a ieri (-3 ricoveri): in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 731, di cui 44 in terapia intensiva, uno più di ieri. Qui 34 pazienti non sono vaccinati, e 10 sono vaccinati.

Sono 9 i decessi registrati. Il più giovane è un uomo di 74 anni morto all’ospedale Villa Scassi di Genova.

Con 4.868 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 52.107 casi di Coronavirus attivi, un numero comunque in costante crescita.

26.113 sono le persone in isolamento domiciliare, 150 più di ieri. Sono 12.446 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 17.254 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni a pieno regime e in crescita anche rispetto agli ultimi giorni.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 8.390. Le persone ricoverate in ospedale sono 114, ovvero 5 meno di ieri. Di queste, sono 10 quelle in terapia intensiva (valore stabile). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.953 (+1).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 480.192 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.957 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 178.052 (di cui 116.964 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.682 persone.