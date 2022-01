Covid: 2231 positivi in Liguria, salgono i ricoveri

Liguria. Sono 2231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 7.976 tamponi molecolari processati nelle ultime 24h. È quanto emerge dal bollettino della Regione che oggi, a causa di un problema tecnico, non riporta il numero dei test antigenici rapidi né quello dei nuovi guariti. L’inconveniente tuttavia non influisce sulla rilevazione dei contagi visto che ad oggi, in attesa della nuova ordinanza annunciata dal presidente Giovanni Toti, i positivi vengono conteggiati solo dopo il tampone molecolare di conferma.

“Liguria Digitale – si legge nella nota allegata al bollettino – fa sapere che in giornata si sono registrati problemi temporanei che, fortunatamente, hanno riguardato solo uno dei due sistemi a disposizione (in parallelo) degli operatori per la registrazione dei tamponi. I problemi sono riconducibili al prolungarsi oltre il previsto dei lavori di ampliamento del sistema Poliss con la nuova importante funzionalità relativa all’uso dei tamponi rapidi antigenici per certificare il contagio. Le farmacie e i medici di medicina generale hanno quindi sempre avuto a disposizione, per registrare i tamponi, il secondo sistema (attraverso la tessera sanitaria)”.

Non smette di crescere il numero degli ospedalizzati: oggi sono 607 in tutta la Liguria, ovvero 14 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 45 persone: di queste 31 non sono vaccinate. Purtroppo oggi si contano 9 decessi legati al Coronavirus, di cui due in Asl2 (una donna di 81 anni e un uomo di 71) col bilancio delle vittime che sale a 4.635.

Dei nuovi contagiati 439 sono residenti nell’imperiese, 345 nello spezzino, 984 in provincia di Genova e 345 nel savonese. In isolamento domiciliare 14.440 persone (66583in più), in sorveglianza attiva 11.310 soggetti. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 16.841 dosi di vaccino, 507.188 terze dosi in tutto.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 3.872 (+ 341). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 102, ovvero 8 in meno di ieri. Di queste, sono 16 quelle in terapia intensiva (come ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.992 (+57).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 452.995 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 4.194 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 175.971 (di cui 95.410 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.680 persone.