Rimborsi costruzioni, l’allarme di Cna Savona: “Gravissima l’indecisione dell’Agenzia delle Entrate: molte aziende rischiano il fallimento”

Savona. “La mancanza di liquidità sta soffocando le nostre imprese del settore costruzioni. Se non interverrà il Governo al più presto, per diverse imprese potrà essere troppo tardi”. Lo afferma Matteo De Ambroggi, presidente provinciale di CNA Savona,

Secondo Cna “le disposizioni previste dal ‘decreto anti-frodi’ in merito all’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sullo sconto in fattura o cessione dei crediti operative dal 12 novembre scorso, sono state oggetto di revisione, fortemente richiesta da CNA, da parte della Legge di Bilancio 2022 che ha innalzato la franchigia a 10.000 euro sotto la quale i suddetti oneri non devono essere richiesti per non gravare di ulteriori costi amministrativi lavori di basso valore”.

“Questa variazione, per le opzioni dello sconto in fattura applicabile a partire dal 1 gennaio 2022, è certamente applicabile Rimangono invece in una grave situazione di incertezza tutte le pratiche inviate a partire dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 sulle quali l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata sull’applicabilità della franchigia”.

“Questa indecisione sta paralizzando l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate – sostiene Matteo Sacchetti, segretario di CNA Savona – bloccando la gestione delle pratiche e la liquidazione dei rimborsi a centinaia di migliaia di piccole aziende. Il risultato di questa situazione porta diritto al rischio di fallimento per molte aziende per crediti non riscossi mentre costi di materiale e spese per il personale e per la gestione delle stesse continuano a decorrere”.