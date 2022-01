CorriCelle, prestazioni super di Iris Baretto e Samuele Angelini

Celle Ligure. Promossa dal Centro Atletica Celle Ligure con il contributo ed il patrocinio del Comune di Celle Ligure, è finalmente tornata, dopo un anno di forzato stop e a seguito del rinvio per meteo avverso dell’8 dicembre scorso, la corsa su strada competitiva CorriCelle, giunta alla sua 7ª edizione, e svoltasi sull’abituale percorso di 6 chilometri.

Prologo riservato alle categorie promozionali e giovanili (partendo dai giovanissimi di 6 anni di età per giungere alle categorie Ragazzi/e) con decine di giovani atleti che si sono cimentati nel percorso allestito nel centro storico del paese. Poi al via la gara per Cadetti e Cadette (percorso di 2 km) ed Allievi e Allieve (percorso di 4 km).

Sbalorditiva performance della cadetta Vittoria Facco (spezzina, tesserata per il Centro Atletica Celle Ligure) che ha dominato la gara chiudendo in 6.48. Alle sue spalle Chiara Fiorili (Foce Sanremo) ed Emma Baradel (Atletica Val Lerrone).

Tra i Cadetti si è imposto Diego Duregato (Atletica Universale Don Bosco) in 7.16 che ha prevalso su Giulio Barbieri (Atletica Ceriale) e Luca Radici (Atletica Ceriale).

Clicca qui per consultare la classifica Cadetti/e.

Tra gli Allievi primo squillo di stagione per Gabriele Di Vita (cresciuto nel vivaio del Centro Atletica Celle Ligure ed approdato da pochi giorni in Arcobaleno), che ha chiuso la sua prova in 14.10. Alle sue spalle bene Ismaele Bertola (Atletica Cairo) all’argento in 14.52 e terza piazza per Nicolò Parodi (Atletica Val Lerrone).

Gara Allieve appannaggio di Elena Cusato (Atletica Val Lerrone) che ha prevalso sulla compagna di team Adele Nattero.

Clicca qui per consultare la classifica Allievi/e.

Ed arriviamo alla gara competitiva. In campo femminile è Iris Baretto (Atletica Saluzzo) a condurre la gara con estrema sicurezza e determinazione, chiudendo con un crono di 21.17, a sfiorare il record del percorso detenuto dalla campionessa Emma Quaglia. Alle sue spalle seconda piazza per Michela Beltrando (anch’essa portacolori dell’Atletica Saluzzo) e Laura Scarafone (Rensen Sport Team), con Laila Hero (Atletica Arcobaleno, già vincitrice di due precedenti edizioni) che chiude in quarta posizione.

La gara maschile ha registrato un grande exploit di Samuele Angelini. Il forte mezzofondista spezzino, leader dell’Atletica Arcobaleno Savona, è partito con un passo nettamente superiore rispetto agli altri concorrenti in gara quest’oggi. Una cavalcata impressionante, sino a chiudere in 17.55. Crono super che va anche a migliorare nettamente il primato del percorso (19.03, appartenente a Emilio Elena del Cus Genova dall’edizione 2015). Alle sue spalle ottima prova di Ghebrehanna Savio (Team Casa della Salute) che chiude in un comunque ottimo 19.12. Con una buona progressione nel finale conquista il bronzo Davide Pepoli (portacolori della Società Imperiali Atletica).

Clicca qui per consultare la classifica della gara competitiva.

L’evento, patrocinato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera oltre che da UISP E CSI, ha riscosso un gran successo di partecipazione, con circa duecento presenze complessive (un centinaio gli iscritti all’evento competitivo ed altrettanti podisti impegnati nelle gare promozionali e giovanili).

“Un ringraziamento particolare – dicono gli organizzatori – va allo sponsor tecnico dell’evento (il marchio spagnolo Luanvi) oltre che ai main sponsors Paolo Calcagno, Società Agricola di Celle Ligure, La Sassellese, B&B Il Rosale di Celle Ligure, Agenzia Basso Celle Ligure”.

Hanno collaborato all’organizzazione Atletica Arcobaleno Savona, Associazione Volontari Protezione Civile “Tonino Mordeglia” Celle Ligure, Croce Rosa P.A. Cellese, Avis Celle Ligure, Sporting Club Celle Pesca Sportiva, Celle Varazze Volley, Modasport Celle Ligure e Gioielleria Il Corallo Celle Ligure.

Il podio assoluto maschile

La partenza degli Esordienti

La partenza di Allievi e Cadetti

Gabriele Di Vita

Il podio Cadette

Samuele Angelini

Ghebrehanna Savio