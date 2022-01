Controllo Green Pass in tabaccheria, anche a Savona pronti allo sciopero: “Qui servizi essenziali, non vogliamo lasciare fuori nessuno”

Savona. “E’ impossibile con il flusso di clienti che abbiamo (circa un centinaio) poter controllare a ognuno il Green Pass: sarebbe un’operazione ancora più lunga della vendita stessa di un prodotto”. A dirlo è il presidente della sezione savonese della federazione tabaccai, in vista dell’introduzione del certificato verde anche per entrare in tabaccheria dal 1° febbraio.

“Ci siamo rivolti ai sindacati e se sarà necessario, ovvero non saremo ascoltati dal Governo, indiremo un sciopero della durata di 4 ore con la chiusura delle attività e faremo richiesta al Tar – afferma Pesce -. Nel savonese le tabaccherie sono pronte a scioperare non perchè contrarie al Green Pass in sè, ma perchè all’interno delle nostre attività sono già in essere tutte le misure anti-contagio da Covid come il distanziamento e la sanificazione“.

“Non possiamo obbligare i nostri clienti ad avere il certificato verde – sottolinea Pesce -, anche perchè in tabaccheria ci occupiamo di servizi essenziali come ricaricare il cellulare o pagare le bollette. Lasciare fuori chi non ha Green Pass non ci sembra giusto“.

Nella giornata di ieri, intanto, c’è stato l’incontro con il sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha dimostrato attenzione alle richieste dei tabaccai: “Siamo in attesa di certezze e di passi concreti da parte del Governo – commenta il presidente della sezione savonese della federazione tabaccai -. Nel corso delle prime fasi della pandemia il nostro ruolo è stato riconosciuto dallo Stato per la vendita delle mascherine e per la stampa delle autocertificazioni che abbiamo offerto, vorremmo si continuasse a comprendere il valore del nostro lavoro”.