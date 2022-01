Controlli della Polizia in Darsena, un giovane denunciato per possesso di un coltellino

Savona. Alcuni grammi di hashish e possesso di un coltellino, una segnalazione alla Prefettura e una denuncia: è questo il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dai poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura di Savona e dei Cinofili della Questura di Genova nella zona della Darsena con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei punti di maggiore aggregazione giovanile, in particolare il sabato sera.

Nel corso dell’attività – che ha interessato i punti della vecchia Darsena in cui sono i presenti i locali maggiormente frequentati dai ragazzi – sono stati realizzati diversi posti di controllo e di osservazione, molti giovanissimi sono stati identificati.

Tre di questi, anche grazie alle segnalazioni del fiuto dei cani antidroga, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 della legge 309/90. Un giovane è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di strumenti atti ad offendere, aveva infatti con se un coltellino con una lama di 6 cm che è stato subito sequestrato.