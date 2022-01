Controlli anti-Covid nel savonese, in una settimana 10 le sanzioni

Savona. Sono stati oltre 3.328 le persone controllate sul territorio della provincia di Savona in una settimana (dal 17 al 23 gennaio) per verificare il corretto possesso del green pass e l’applicazione delle norme anti-Covid.

In tutto sono state 9 le sanzioni da parte delle forze dell’ordine, 6 per il green pass e altre 3 per mancanza di mascherine e dispositivi di protezione personale.

Nel mirino mezzi e luoghi pubblici.

Gli esercizi commerciali sono stati controllati con 470 verifiche nei locali e una sanzione. Nessuna persona è stata denunciata.

Il dispositivo di controlli è proseguito anche nei primi due giorni di questa settimana, con altre 3 sanzioni, delle quali 2 per la certificazione sanitaria e un’altra per i dispositivi di protezione personale.