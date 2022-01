Contributo alle famiglie in difficoltà per l’acquisto delle mascherine Ffp2

Liguria. Non solo la possibilità di fare tamponi gratis, ma gratis anche le mascherine Ffp2: la proposta è ancora al vaglio del governo, dopo che è arrivata una prima misura su prezzi calmierati a 75 centesimi grazie ad uno specifico protocollo d’intesa con le farmacie.

E oggi in Consiglio regionale, vista l’importanza dei dispositivi di protezione individuale in questa difficile fase della pandemia, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a valutare un contributo alle famiglie in difficoltà economica, in base all’indicatore Isee, con i fondi a disposizione, per l’acquisto dei dispositivi di protezione Ffp2.

Nel documento si ricorda che questo tipo di mascherina è diventata obbligatoria pe accedere a diversi servizi come i mezzi di trasporto, scuole, eventi sportivi ecc.

Ad ora solo la categoria delle personale scolastico avrà la possibilità di ricevere gratuitamente le mascherine Ffp2, una opportunità che al momento, però, non è stata ancora soddisfatta nonostante l’apertura delle scuole, con tanto di polemiche da parte dei rappresentanti dei direttori scolastici.