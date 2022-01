Confraternite, nuovi consigli direttivi a Savona e Varazze

Savona. A fine dicembre due confraternite della diocesi di Savona-Noli hanno rinnovato i consigli direttivi per il biennio 2022-2023.

A Savona quello del sodalizio dei santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, che gestisce l’oratorio in via Bartolomeo Guidobono, avrà come nuovo priore Mauro Giusio, sottopriore Lucia Biassisi, tesoriere Fabio Pignone e consiglieri Simone Mariani e Claudio Sabatini.

A Varazze la confraternita di san Bartolomeo, che ha perso recentemente l’attivo e stimato consigliere Lorenzo Cavanna, ha eletto come nuovo priore Simone Prato. Il vice sarà Enrico Frosio, cassiere Roberto Bucco, segretario Paolo Dotta, revisore dei conti Pietro Giulio Prato, direttore dei Crocifissi Gianmario Molinari, maestro dei novizi Giovanni Fornari, consiglieri Giuseppe Bruzzone, Davide Cattaneo, Rosa Rita Cerruti e Mauro Maccari. I priori onorari sono Bartolomeo Nando Canepa e Gio Batta Bassafontana.