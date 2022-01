Concerti, letture sceniche, arte floreale, outdoor: un impareggiabile mix di eventi nel fine settimana in provincia

“L’inverno mi ispira”. Ne è convinta la musicista e cantante irlandese Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, in arte Enya. Ne siamo convinti anche noi “accaniti tifosi” del fine settimana! Tanto più se apriamo i nostri browser all’agenda degli eventi di IVG.it e sfogliamo tutto ciò che ci può incuriosire e far divertire in quest’ultimo week end di gennaio: dai concerti agli spettacoli a metà tra parole e note, dal “disegno floreale” all’outdoor insieme a simpatici animali “da compagnia”, ad “adrenaliniche” avventure tra monti e valli in stile Indiana Jones.

Savona ospiterà il concerto della violinista Antje Weithaas e del pianista Paul Rivinius, che si esibiranno con le Sonate “n. 4 in la min. op. 23”, “n. 2 in la magg. op. 100 ‘Thun'” e “n. 9 in la magg. op. 47 ‘Kreutzer'” di Beethoven. Il carisma e la presenza scenica di Weithaas affascinano senza mai mettere in ombra le opere che l’interprete affronta: la musica viene sempre prima di tutto. Antje Weithaas sa valorizzare ogni dettaglio del pensiero musicale con una irresistibile intelligenza e sapienza tecnica. Fra le interpreti più richieste al giorno d’oggi, ha un repertorio amplissimo che spazia dal ‘600 ai giorni nostri.

A Finale Ligure avranno inizio i “Pomeriggi Musicali 2022” organizzati dalla Società dei Concerti e che ogni anno dà spazio a musicisti provenienti da tutta Italia ed Europa, abbracciando vari generi. L’appuntamento di lancio prevederà la partecipazione speciale della voce narrante di Bruno Gambarotta e di Giorgio Costa al pianoforte. Entrambi saranno protagonisti di un recital di grande impatto emotivo e artistico e in cui le garbate e ricche di aneddoti letture di Gambarotta assumeranno un particolare fascino per il pubblico, in piena sintonia con le note romantiche e intense della musica di Fryderyk Chopin, proposte dall’estro di Costa.

Ad Albissola Marina si terrà l’inaugurazione della mostra personale “AllegroVivo” della pittrice, ceramista e floral designer vadese Annamaria Rossini. L’artista ha conseguito il diploma in Pianoforte al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Senza mai tralasciare l’impegno costante alla tastiera e allo studio della musica ha per anni svolto attività didattica nelle scuole. Dalla musica ho sviluppato l’intimo rapporto che vi è tra il linguaggio musicale e quello visivo, per cui è stato quasi naturale avere un nuovo interesse artistico utilizzando fiori e materiale vegetale.

A Pietra Ligure proseguono le iniziative insieme agli amici animali. Sabato doppio divertimento con asini e cavalli grazie al programma di “Fun4Kids”: battesimo della sella, giochi e coccole con gli asinelli. Domenica lo slow trekking con gli asini e ancora giochi e coccole con gli asinelli e il battesimo della sella. Su richiesta è possibile partecipare a lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo. Domenica su prenotazione il pranzo con grigliata.

Le montagne della Liguria sono alte ma non altissime e per Napoleone Bonaparte sono state l’unica via d’accesso percorribile nel tentativo di conquistare l’Italia. Un’escursione ci porterà da Borghetto Santo Spirito sui monti Croce e Piccaro, due punti strategici nelle guerre napoleoniche proprio per la loro ampia visuale da Albenga a Finale Ligure. Il sentiero è piacevole e sale per circa 50 minuti. La prima vista di ampio respiro si avrà una volta raggiunto il piccolo spiazzo con una panchina in legno: una terrazza panoramica da cui poter ammirare in lontananza il mare e le sue meravigliose sfumature.