Coldiretti Savona ha consegnato i “pacchi della solidarietà” alle famiglie bisognose

Liguria. E’ avvenuta oggi la consegna dei pacchi della solidarietà sul territorio savonese, un’iniziativa promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. “I pacchi, 50 in tutto per la provincia di Savona, sono stati consegnati grazie all’aiuto della Croce Rossa Italiana e vogliono essere un segno concreto della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione, che purtroppo sono tra quelle più duramente colpite dagli effetti della pandemia”, dichiarano da Coldiretti.

“I pacchi permetteranno alle famiglie di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy – spiegano da Coldiretti -. Tutti prodotti che, vista la profonda situazione di crisi che stiamo vivendo, costituiscono un aiuto concreto per la quotidianità e dimostrano uno sforzo corale di un’Italia capace di unirsi per ripartire insieme”.

“E’ un’iniziativa a cui teniamo molto, che ci permette di entrare realmente in contatto con il territorio e per cui ci siamo messi a completa disposizione delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto in questo duro momento di crisi –spiegano Marcello Grenna presidente di Coldiretti Savona e Antonio Ciotta Direttore Provinciale -. Ci teniamo a ringraziare la Croce Rossa Italiana che ha deciso di supportarci nello smistamento dei pacchi e, oltre al messaggio di solidarietà, è per noi importante attirare l’attenzione anche sulla situazione emergenziale che il nostro Paese sta vivendo; non si parla solo di crisi sanitaria ma anche di una crisi economica e occupazionale per cui è necessario trovare al più presto delle soluzioni in modo da non lasciare sole queste famiglie”.