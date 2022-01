Code in farmacia per i tamponi, la Regione corre ai ripari: attivati due centri a Cairo e Alassio

Cairo/Alassio. Ci sono volute diverse settimane, ma alla fine è arrivato il via libera da parte della Regione per l’attivazione di due punti tamponi a Cairo ed Alassio. Ieri sera l’incontro con l’Asl nel quale si sono definiti i dettagli della convezione pubblica per i due centri privati che già si occupano della somministrazione dei vaccini.

Stiamo parlando dell’hub allestito dalla Sunrise e di AlassioSalute, che dalla prossima settimana daranno il via al servizio. Probabilmente i primi tamponi rapidi verranno effettuati a partire da martedì, ma ancora il programma deve essere definito.

Per quanto riguarda gli orari, ad Alassio il servizio dovrebbe essere di 4 ore, probabilmente dalle 10 alle 14, “in modo da garantire una continuità anche in pausa pranzo, ma valuteremo – in base alla richiesta – se sarà necessario aumentare la durata del servizio”, spiega il dottor Francesco Bogliolo.

Ci sarà però una differenza nell’erogazione del servizio. A Cairo avverrà attraverso la formula del drive-through, quindi gli utenti non dovranno scendere dall’auto per sottoporsi al tampone rapido che verrà effettuato dagli operatori nel piazzale dietro l’hub vaccinale. Ad Alassio, invece, i test anti-covid si faranno all’interno di un tendone appositamente di fronte al centro salute.

L’obiettivo è quello di contribuire a rispondere all’alta richiesta di tamponi che nelle ultime settimane ha visto un’ulteriore crescita. Soprattutto quando il Governo ha deciso di modificare le regole sulla quarantena delle scuole. Lunghe, infatti, le code che si sono formate fuori dalle farmacie e nei punti asl di persone in attesa del test.

I tamponi saranno gratuiti per gli studenti delle scuole che si presenteranno con l’autocertificazione e per tutti coloro che devono effettuare il test per uscire dalla quarantena, ovviamente passati i giorni di isolamento previsti dalla normativa. Sarà invece a pagamento per tutti gli altri casi.