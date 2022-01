Cocaina liquida in 20mila noci di cocco dirette in Liguria: maxi sequestro in Colombia

Liguria. Quasi 20mila noci di cocco il cui contenuto naturale era stato sostituito da cocaina liquida sono state sequestrate nella giornata di ieri dalle autorità colombiane mentre stavano per imbarcarsi su una nave diretta a Genova, dove il carico avrebbe così approvvigionato il mercato della droga del vecchio continente.

Lo ha reso noto la procura di Bogotà: “Durante l’ispezione – si legge in comunicato stampa- è stato accertato che l’acqua del frutto tropicale era stata sostituita con cocaina liquida. Le noci di cocco sequestrate, contenute in 504 sacchi di tela, sono state trasferite in un laboratorio specializzato per stabilire l’esatta quantità complessiva dello stupefacente”.

Oltre alla indagini in loco, le autorità colombiane hanno annunciato che prenderanno contatti con le polizie locali del porto di arrivo per provare a ricostruire tutto il viaggio e la catena delle forniture: a Genova, infatti, qualcuno quelle noci di cocco le stava aspettando.