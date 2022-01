Città di Cogoleto con Travi spesso in panchina anche da giocatore: “Al minimo imprevisto andiamo in difficoltà”

Il Città di Cogoleto ha tenuto botta per una quarantina di minuti. Poi, sul finale del primo tempo, il Savona si è portato sul 3 a 0 e, con l’uomo in più, ha poi incrementato il vantaggio fino al 6 a 0 finale.

La squadra sta affrontando il campionato con una rosa ridotta all’osso ormai da parecchio tempo, con mister Francesco Travi spesso costretto a schierarsi nella lista dei giocatori. “Era una partita proibitiva già alla vigilia. Nonostante tutto, l’avevamo impostata bene senza rischiare tantissimo. Poi, come spesso accade, prendiamo un goal su un errore nostro e ci sciogliamo un po’”, commenta amareggiato il tecnico varazzino.

A gennaio non c’è stato un afflusso importante di giocatori, che avrebbe consentito di aumentare le chance di salvezza. La situazione rimane emergenziale, come in classifica. Il Città di Cogoleto rimane al penultimo posto a quota quattro punti. “Qualcuno dovrebbe rientrare, tipo Grandoni, ma la rosa è corta. Al minimo previsto andiamo in difficoltà”, conclude Travi.