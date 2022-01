Albenga. Centinaia di persone hanno gremito, all’interno e all’esterno, la chiesa del Sacro Cuore, ad Albenga, ammantata di rispettoso silenzio, per dare l’ultimo, commosso saluto ad Andrea Bona, scomparso a soli 46 anni.

Figlio di Giacinto e Ida, storici titolari della pelletteria Bona del Centro Storico, e molto conosciuto e benvoluto nel comprensorio ingauno, si è spento lo scorso 8 gennaio, presso l’ospedale San Martino di Genova.

Alle esequie, celebrate questa mattina, avrebbe voluto prendere parte anche il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti che, non potendo essere presente, ha comunque voluto inviare un messaggio di vicinanza e affetto alla famiglia.

“Siamo qui a piangere – ha affermato don Gigi nell’omelia. – Ricordo, tanti anni fa, un dialogo con don Sappa in cui ci domandavamo il perché di tutto questo dolore e morte. E la risposta è stata la nostra impotenza davanti al mistero della vita, il dover riconoscere il nostro limite umano. Per questo motivo oggi siamo qui, con tutta la nostra angoscia. Vogliamo gridare che l’uomo è solidale, che pur nella sofferenza sa amare e che non siamo fatti per stare soli e zitti, ma per coinvolgerci tutti insieme secondo i nostri ruoli e responsabilità”.

“Questo ad Andrea lo abbiamo insegnato. Quando era lupetto, con gli scout, gli abbiamo insegnato che l’uomo deve sempre fare del suo meglio, che siamo chiamati a vivere con e non contro. E in questi giorni ce ne siamo accorti: infinte testimonianze di stima sono state manifestate in suo ricordo”, ha proseguito.

“Un grazie va a Dio per averci donato Andrea, grazie ai suoi genitori per come lo hanno cresciuto e grazie agli amici. E grazie Andrea per tutto quello che ci hai donato”, ha concluso.

Al termine della cerimonia, la salma di Andrea è partita per l’ultimo viaggio alla volta del cimitero di Leca d’Albenga.