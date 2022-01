Celle, vento troppo forte: oggi chiusa la pineta dei Bottini

Celle Ligure. Rimarrà chiusa oggi la pineta dei Bottini a causa delle raffiche di vento che stanno soffiando sulla riviera da ieri sera.

Precauzionalmente, per motivi di sicurezza e per verificare lo stato delle alberature, il Comune ha deciso di tenere chiusa l’area verde, tra le mete prescelte da residenti e visitatori in questi giorni di festa, per tutta la giornata.

Appena le condizioni del vento torneranno alla normalità, il cancello della spettacolare pineta a picco sul mare si aprirà nuovamente al pubblico con il consueto orario invernale, ovvero dalle 8:30 alle 19:30.